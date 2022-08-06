Alanyaspor İlk Maça Hazır!
Süper Lig’in ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamlayan Alanyaspor, öğlenden sonra özel bir uçakla İstanbul'a giderek kapma girecek.
SPOR 06.08.2022, 14:03 Meliha Yılmaz
Alanyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan turuncu yeşilliler, idmanı taktik çalışmaları ile tamamladılar.
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parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|0
|0
|3. Alanyaspor
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Antalyaspor
|0
|0
|6. Beşiktaş
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Giresunspor
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Bournemouth
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. M.City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Nottingham Forest
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Ham United
|0
|0
|19. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|20. Crystal Palace
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0