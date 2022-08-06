Alanyaspor İlk Maça Hazır!

Alanyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan turuncu yeşilliler, idmanı taktik çalışmaları ile tamamladılar.