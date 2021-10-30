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Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 11. haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi
SPOR 30.10.2021, 22:01 Meliha Yılmaz
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yarın Göztepe ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak olan kritik mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde 7 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan turuncu yeşilli ekip, İzmir ekibi Göztepe karşısında bu rekorunu geliştirmek için sahaya çıkacak. Maçın hazırlıklarını bugün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan Alanyasporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanda Göztepe maçının son taktik provasını yaptılar. Antrenmanda oldukça neşeli bir görüntü çizen turuncu yeşilli oyuncular, Göztepe maçını da kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyorlar.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Beşiktaş
|11
|20
|4. Konyaspor
|11
|20
|5. Alanyaspor
|10
|20
|6. Fenerbahçe
|11
|19
|7. Karagümrük
|10
|18
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|11
|16
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Sivasspor
|11
|12
|12. Başakşehir
|10
|12
|13. Gaziantep FK
|10
|12
|14. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Kasımpaşa
|11
|9
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. Antalyaspor
|10
|9
|19. Göztepe
|10
|8
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Bandırmaspor
|11
|21
|5. Erzurumspor
|10
|19
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Boluspor
|10
|12
|10. Samsunspor
|10
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Tottenham
|10
|15
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|9
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Burnley
|10
|7
|18. Leeds United
|9
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|24
|2. Sevilla
|11
|24
|3. Real Sociedad
|11
|24
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|11
|10
|17. Granada
|10
|8
|18. Cádiz
|11
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|11
|3