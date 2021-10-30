Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yarın Göztepe ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak olan kritik mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde 7 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan turuncu yeşilli ekip, İzmir ekibi Göztepe karşısında bu rekorunu geliştirmek için sahaya çıkacak. Maçın hazırlıklarını bugün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan Alanyasporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanda Göztepe maçının son taktik provasını yaptılar. Antrenmanda oldukça neşeli bir görüntü çizen turuncu yeşilli oyuncular, Göztepe maçını da kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyorlar.