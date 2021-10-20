Alanyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar bu sabah kuvvet çalışmasıyla başladı. Turuncu-yeşilliler, hazırlıklarına akşam Zimbitlik Sahası’nda yapacağı idmanla devam edecek.