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Alanyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, 24 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

SPOR 20.10.2021, 20:37 YEDİ GÜN HABER-2-
Alanyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar bu sabah kuvvet çalışmasıyla başladı. Turuncu-yeşilliler, hazırlıklarına akşam Zimbitlik Sahası’nda yapacağı idmanla devam edecek.

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