Alanyaspor'dan Kritik Galibiyet!

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştı. Ligde 3 maçlık galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek sonlandıran turuncu yeşilli ekip, Adana Demirspor'u da 2-1'lik skorla mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Maça etkili başlayan Alanyaspor, 20. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Adana Demirspor bu gole, 32. dakikada Belhanda ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.

EMRE GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

Alanyaspor'da maça yedek başlayan Emre Akbaba, ikinci yarıda Awaziem'in yerine 69. dakikada oyuna giren Emre Akbaba, 76. dakikada fileleri havalandırarak takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi. 82'de Tayfur Bingöl ile bir gol daha bulan turuncu yeşilli ekip 3-1 öne geçti ancak hakem Ümit Öztürk VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle golü iptal etti. Kalan dakikalarda ev sahibi Adana Demirspor'un atakları sonuç vermedi. Adana Demirspor'u deplasmanda ilk kez mağlup eden Alanyaspor 58 puana yükseldi. Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.