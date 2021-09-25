Alanyaspor'da Trabzonspor mesaisi başladı

Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı Efecan ve Davidson’un golleriyle 2-0 mağlup etti ve Bülent Korkmaz ile çıktığı 3’üncü maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Alanyaspor 12 puana yükseldi. Alanyaspor’un başında görev yaptığı ilk 3 Süper Lig maçını kazanan Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez göreve üst üste 3 galibiyet ile başladı. Alanyaspor, bu galibiyetin hemen ertesi günü 7. hafta maçının hazırlıklarına başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde dün gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma bölümünün ardından, iki grup halinde top kapma çalışması yaptı. Futbolcular, kondisyon ağırlıklı koşu ve pas çalışmasıyla idmanı tamamladı. Trabzonspor – Alanyaspor karşılaşması 27 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.