Alanyaspor'da hazırlıklar tam gaz sürüyor

Süper Lig'de sezona Başakşehir galibiyeti ile başladıktan sonra üst üste Altay ve Hatayspor'a farklı yenilen Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör değişikliği işe yaradı. Çağdaş Atan'la yollarını ayıran ve Bülent Korkmaz'ı takımın başına getiren Alanyaspor yönetiminin keyfi, üst üste alınan Giresunspor ve Galatasaray galibiyetleri ile yerine geldi. Turuncu yeşilli taraftarlar da özledikleri Alanyaspor'u yeniden izlemenin tadını çıkarmaya başladı. Alanyaspor, şimdi de ligin 6. haftasında yarın ağırlayacağı Kasımpaşa maçına odaklandı. İstanbul ekibini evine puansız göndermenin hesaplarını yapmaya başlayan turuncu yeşilliler, bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde yapılan idman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından gruplar halinde çalışan Alanyasporlu futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde Kasımpaşa maçının taktik provasını yaptılar. Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayarak kampa girecek ve yarınki maç saatini beklemeye başlayacak.