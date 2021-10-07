Alanyaspor'da çalışmalar başlıyor

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü Kayserispor'u konuk edecek. Milli aradan dolayı 4 gün izin yapan Alanyasporlu futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bugün saat 19.00'da Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayacaklar.

GOLCÜ KİMLİK GERİ GELECEK

Milli araya girmeden önce üst üste Trabzonspor ve Konyaspor deplasmanlarına giden turuncu yeşilli ekip, bu yıl zirveye oynayan iki rakibine karşı öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik sonuçlarla ayrılmıştı. Ligin ilk 3 haftasında kalesinde 9 gol birden gören, 4. haftada göreve gelen Bülent Korkmaz'la 5 maçta kaybetmeyen ve sadece 2 gol yiyerek milli araya yenilgisiz giren Alanyaspor, bu süreçte rakip filelere 6 gol bırakabildi.

HÜCUM HATTINI ÇALIŞTIRACAK

Geçtiğimiz yıllardaki golcü kimliğinden uzak kalan Aytemiz Alanyaspor, Babacar'ın yokluğunda Diedhiou ile skor üretmek istedi ancak Senegalli futbolcu da oynadığı maçlarda beklentilerin uzağında kaldı. 7 maçta görev yapan ve rakip filelere sadece 2 gol bırakan Diedhiou, son oynanan Konyaspor maçında oldukça istekli bir performans sergilemiş ancak tüm çabasına rağmen kaleci Sehic'i geçememişti. Savunmayı ve orta sahayı toparlayan Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın milli arada hücum hattına önem vereceği öğrenildi. Hücum varyasyonları üzerine ekibi ile birlikte çalışmalar yapan başarılı teknik adam, ilk 11 için hazır olduğunu söyleyen Babacar ile Diedhiou'ya milli arada terapi yapacak ve gol yollarındaki sıkıntı ile son vuruşlar konusunda öğrencilerini uyaracak.