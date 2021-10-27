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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu’na yoğun ilgi

Alanyaspor Başkanı olduktan sonra takımı hep zirveye taşıyan, yeni sezonda alınan başarılı sonuçların baş mimarlarından olan Hasan Çavuşoğlu, Antalya’da Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle söyleşi yaptı ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

SPOR 27.10.2021, 09:18 Meliha Yılmaz
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu’na yoğun ilgi

Alanyaspor Başkanı olduktan sonra takımı hep zirveye taşıyan, yeni sezonda alınan başarılı sonuçların baş mimarlarından olan Hasan Çavuşoğlu, Antalya’da Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle söyleşi yaptı ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ziyarete Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de eşlik etti. Okul Müdürü Haldun Çevik’ten İHA AR-GE Merkezi ile ilgili bilgi alan Çavuşoğlu, atölyeleri gezdi. Öğrencilerle de söyleşi yapan Hasan Çavuşoğlu, kısa sürede alanında en önemli okul haline gelen Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise, “Alanyaspor Kulübü Başkanı sayın Hasan Çavuşoğlu, eğitime büyük önem veriyor. Kendisini eğitim gönüllüsü olarak adlandırmak doğru olur. Türkiye çapında önemli bir yere sahip olan okulumuza da gereken ilgi ve alakayı gösterdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olduğunu bize hissettiriyor” diye konuştu.

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