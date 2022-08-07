Alanyaspor Açılışı Galibiyetle Yaptı

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'e kaldığı yerden devam ediyor. Ligin ilk maçında bu akşam Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan turuncu yeşilli ekip, gol düellosuna sahne olan maçta sahadan 4-2'lik zaferle ayrıldı. 19'da Efecan Karaca'nın asistinde Eduardo sahneye çıktı ve skoru 1-0'a getirdi. 28'de yine Efecan Karaca asisti yaptı, bu kez Efkan Bekiroğlu skoru 2-0'a getirdi. 55'te Diagne sağ kanattan Borini'ye pasını aktardı, bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu ve fark 1'e indi. Dakikalar 70'i gösterdiğinde ise Eduardo yeniden sahnedeydi.

Düzgün bir vuruşla topu filelere gönderen Eduardo, skoru 1-3'e taşıdı. 72'de ise Caner Erkin'in kullandığı korner atışında Biraschi kafayı vurdu ve fark yeniden 1'e indi. 90+4'te ise tam 'maç bitti' denirken, Alanya'nın genç golcüsü Erencan Yardımcı sahneye çıktı. Bu sezon ligdeki ilk maçında gol atmayı başaran Erencan, attığı golle skoru 2-4'ye getirdi. Temponun bir an olsun düşmediği iki İtalyan teknik adamın kapışmasında gülen, Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli oldu. Lige 3 puanla başlayan Alanyaspor, ligin 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek.