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Alanyaspor, 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

SPOR 05.10.2021, 12:16 Melike Temir
Alanyaspor, 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

Bülent Korkmaz ile Aytemiz Alanyaspor'un çıktığı beş lig maçında da  bileği bükülmedi.  7 Eylül tarihinde Alanyaspor'a imza atan ve bir aylık süreci geride bırakan Bülent Korkmaz, bu süreçte 3 deplasman ve 2 iç saha maçına çıktı. Kendi sahasında çıktığı Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarını kalesinde gol görmeden galibiyetle tamamlayan Bülent Korkmaz yönetiminde ki Alanyaspor, üç deplasman maçını da mağlup olmadan tamamladı. Turuncu-yeşilliler, sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Galatasaray'ı tek golle geçerken, Trabzonspor'dan ise bir puan kopardı. Alanyaspor, ligin formda ekibi Konyaspor'dan da bir puanla dönmeyi başardı. Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz yönetiminde, 11 puan topladı. Rakip filelere 6 gol gönderirken kalesinde ise 2 gol gördü. Alanyaspor, Süper Lig'de 8. hafta sonunda 14 puan ve averajla 9.basamakta yer aldı. 

#alanyaspor #yenilmezlik serisi #aytemiz alanyaspor #Bülent Korkmaz
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