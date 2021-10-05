Alanyaspor, 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

Bülent Korkmaz ile Aytemiz Alanyaspor'un çıktığı beş lig maçında da bileği bükülmedi. 7 Eylül tarihinde Alanyaspor'a imza atan ve bir aylık süreci geride bırakan Bülent Korkmaz, bu süreçte 3 deplasman ve 2 iç saha maçına çıktı. Kendi sahasında çıktığı Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarını kalesinde gol görmeden galibiyetle tamamlayan Bülent Korkmaz yönetiminde ki Alanyaspor, üç deplasman maçını da mağlup olmadan tamamladı. Turuncu-yeşilliler, sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Galatasaray'ı tek golle geçerken, Trabzonspor'dan ise bir puan kopardı. Alanyaspor, ligin formda ekibi Konyaspor'dan da bir puanla dönmeyi başardı. Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz yönetiminde, 11 puan topladı. Rakip filelere 6 gol gönderirken kalesinde ise 2 gol gördü. Alanyaspor, Süper Lig'de 8. hafta sonunda 14 puan ve averajla 9.basamakta yer aldı.