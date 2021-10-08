Alanyalı Dilara’dan iki yeni rekor 

Alanya’ya gururu yaşatan Dilara Çevik, gülle atma ve 800 metre yürüyüş branşında dünya rekorunu kırarak altın madalya almaya hak kazandı. Bugün yarıştığı diğer branşlarda toplamda 3 altın 1 gümüş madalya alarak şampiyonaya iddialı bir giriş yaptı.