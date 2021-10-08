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Alanyalı Dilara’dan iki yeni rekor 

4-11 Ekim tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen Avrupa Down Sendromlular Atletizm Oyunları’nda Alanyalı Milli sporcu Dilara Çevik, şampiyonaya damga vurdu.

SPOR 08.10.2021, 11:42 Meliha Yılmaz
Alanyalı Dilara’dan iki yeni rekor 

Alanya’ya gururu yaşatan Dilara Çevik, gülle atma ve 800 metre yürüyüş branşında dünya rekorunu kırarak altın madalya almaya hak kazandı. Bugün yarıştığı diğer branşlarda toplamda 3 altın 1 gümüş madalya alarak şampiyonaya iddialı bir giriş yaptı.

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