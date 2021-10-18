Alanya’da yetenekli gençler için dev proje

Alanya İlçe Milli Eğitim Toplantı Salonu’ndaki toplantıya Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ile merkez mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Kıldırgıcı, amaçlarının çocukları harekete teşvik ederek spor yapmalarını ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Kıldırgıcı, “Bunun yanında ebeveynlerin spor yaptığı ortamları görerek empati ve arkadaşlık duygularını geliştirmek. Yetenekli olan sporcularımıza da kulüplere yönlendirerek elit lisanslı sporcu olma yolunda önlerini açmak istiyoruz” dedi.