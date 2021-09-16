Alanya'da milli heyecan

Bahçeşehir Okulları Stadyumu, bu akşam yeniden milli bir heyecana sahne daha olacak. Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup eleme maçında bu akşam saat 19.00'da Portekiz Kadın A Milli Takımı'nı Oba'da ağırlayacak. Kritik mücadele için önceki gün Alanya'ya gelerek Lumos Deluxe Resort Otel'de kampa giren A Milliler, mücadeleye mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Öte yandan, Portekiz ekibi de önceki gün Goldcity Otel'de kampa girdi.