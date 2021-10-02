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Alanya’da cimnastiğe olan ilgi artıyor

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle bir süre kapatılan spor salonlarında normalleşme sürecine geçişle birlikte hareketlilik başladı.

SPOR 02.10.2021, 12:30 YEDİ GÜN HABER
Alanya’da cimnastiğe olan ilgi artıyor

Alanya Belediyespor'un Mahmutlar ve Tosmur'da bulunan cimnastik, çocuk zumbası, modern dans ve teakvando kurslarına çocuklar büyük ilgi gösteriyor.

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, pandemi sürecinde kapalı olan spor salonlarında tüm branşların faaliyete geçirildiğini söyledi.

Erken, normalleşme süreciyle birlikte spor salonlarına ilginin arttığını belirterek, "Pandemi nedeniyle salonlarımızda her türlü tetbiri alarak derslerimize devam ediyoruz. Sınıflarımıza sınırlı sayıda öğrenci alınıyor. İlgi olan kursların saat sayıları arttırılıyor." dedi.

#Alanyada cimnastiğe olan ilgi arttı #alanya belediyespor #mahmutlar #tosmur #mehmet erken
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