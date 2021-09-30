Alanya Uluslarası Triathlon yarışları başladı
30. Alanya Uluslararası Triathlon yarışları bugün sabah saat 09.00’da Yıldızlar Festivali Yarışları ile Galip Dere Plajı’nda başladı.
Yarışın startını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avrupa Triathlon Federasyonu Başkanı Dünya Triathlon Kurulu Avrupa Temsilcisi Ranato Bertrandi ve Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya verdi.
YAKLAŞIK BİN SPORCU KATILIYOR
Alanya Triathlon tarihinin 30. yılında; Yıldız Festivali Yarışları, Paratriathlon Dünya Kupası, Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası ve Alanya 30. Yıl Nostalji Yarışı yapılıyor.
“30 YILLIK GURURU TAŞIYORUZ”
İlk gün yarışlarında Kadınlar ve Erkekler Yıldızlar Festivali Yarı Finalleri koşuldu. Rakiplerini geride bırakan ilk 20 sporcu 2 Ekim Cumartesi günü Yıldızlar Festivali Finalleri’nde yarışmaya hak kazandı. Organizasyon hakkında konuşan Başkan Yücel, “Triathlon Yarışlarının bu yıl 30’uncusunu gerçekleştiriyoruz. Dünyanın yaklaşık 41 ülkesinden bine yakın sporcuyu, hocaları ve aileleriyle birlikte Alanya’da ağırlıyoruz. 30 yıldır aralıksız süren dünyadaki iki organizasyondan birisi. Haklı bir gurur içerisindeyiz” dedi.
PARATRIATHLON DÜNYA KUPASI OLACAK
1 Ekim Cuma günü Paratriathlon Dünya Kupası yarışları saat 10.00’da start alacak. 41 Engel tanımayan sporcu kıyasıya mücadele verecek. Dünya Kupası’nın ödül töreni saat 14.00’de Alanya Belediye Binası arkası etkinlik alanında gerçekleştirilecektir.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|7
|13
|7. Alanyaspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Manisa FK
|7
|9
|10. Menemenspor
|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0