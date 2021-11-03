Alanya'nın gözü bugün Ankara'da

Alanyalı Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) eski Başkanı ve Balkan Bisiklet Birliği Onursal Başkanı Emin Müftüoğlu, bugün yapılacak olan TBF seçimlerinde, mevcut yönetimde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve adaylığını geçtiğimiz günlerde açıklayan Muhammet Berat Alphan ile yarışacak.

"Birlikte başaracağız" sloganı ile yola çıkan Müftüoğlu, mevcut yönetimden hem sistemsel hem de yapısal olarak memnun olmayan bisiklet camiasına umut olmak için yeniden aday olduğunu belirtti. Ülke çıkarlarının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Emin Müftüoğlu "Tabanda büyük bir kenetlenme var. İyi bir seçim çalışması yürüttüğümü düşünüyorum. Alanya, spor turizminde öne çıkan bir şehir. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu amatör kümedeydi. Benim başkan olduğum dönemde tabiri caizse 2. lige çıkardık. Görevden ayrılacağım yıl ise şampiyonlar ligine çıkmıştık" dedi.