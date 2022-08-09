Alanya Kestelspor Yarın Genel Kurula Gidecek

Alanya Kestelspor Kulübü’nün 3 Ağustos’ta Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenleyeceği olağanüstü genel kurulda çoğunluk sağlanamamıştı. Olağanüstü genel kurul 10 Ağustos’ta saat 17.00’de AKM’de düzenlenmek üzere ertelenmişti. Transfer sürecine ekonomik sıkıntılarla giren ve sabit gelir kaynakları konusunda da sorunlar yaşayan Alanya Kestelspor’un Başkanı Levent Uğur, yapmış olduğu bir açıklamada sıkıntıları aktararak dedikodu yapanlara sert çıkmıştı. Uğur’un görevi bırakıp bırakmayacağı merak ediliyor.