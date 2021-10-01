Alanya Kestelspor, Ordu’ya hazırlanıyor

Ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ile elde ettiği 4 puanla 15. sırada bulunan Kestelspor, sıralamada üstlere çıkma hedefiyle maça hazırlanıyor. Türkiye Kupası 2. Tur maçınca Bursa Yıldırımspor’u 2-0 mağlup ederek moral bulan Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, ligdeki Orduspor maçında da galibiyet almak istiyor.