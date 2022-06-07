Alanya Kestel'de Koltuk Boşaldı

Mavi beyazlı ekipte geride bıraktığımız sezonun 9'uncu haftasında göreve başlayan teknik direktör Fahrettin Sayhan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı öğrenildi. Grubun en düşük maliyetli takımlarından olan Alanya Kestelspor ile birlikte sezonun ikinci yarısında iyi bir performans sergileyen deneyimli teknik adam Sayhan, ikinci yarıda oynanan 18 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak play-off potasının 1 puan gerisinde kalmıştı.