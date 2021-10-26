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Alanya Fishing Tournament Yarışması başlıyor

3. Alanya Fishing Tournament Yarışması 30-31 Ekim tarihlerinde Alanya Marina’ da yapılacak. Alanya’nın ev sahipliğinde 105 tekne 210 sporcu toplamda denize gönül vermiş 500 kişinin katılımıyla, ‘’100.000 TL’’ ödüllü yarışma festival havasında gerçekleştirilecek.

SPOR 26.10.2021, 20:45 YEDİ GÜN HABER-2-
Alanya Fishing Tournament Yarışması başlıyor

Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen turnuvada sporcular; en büyük balık, yakala bırak, en çok balık ve cumhuriyet özel ödülü kategorilerinde mücadele edecek. İki gün boyunca yakalanan balıklardan elde edilecek gelirin tamamı LÖSEV’ e bağışlanacak. Yarışlar 30 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 da başlayacak. 31 Ekim Pazar günü saat 07.00 da start alacak yarışın ödül töreni saat 15.00 da gerçekleştirilecektir.

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