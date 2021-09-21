Alanya'da 30’uncu Triatlon heyecanı başladı

Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Dünya’nın aralıksız devam eden sayılı spor organizasyonlarından birisi olan Alanya Triatlonu bu yıl 30. Yılında yine sürprizlerle dolu bir yarışa ev sahipliği yapacak. Alanya Triatlonu 30. yıla özel, ilk kez 5 gün yapılacak. 5 günlük yarış heyecanında, Paratriatlon Dünya Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Festivali de gerçekleştirilecek.

2 BİNE YAKIN KİŞİ ALANYA’DA OLACAK

Yarışlar için Alanya’ya bine yakın sporcunun geleceğini vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Sporun Başkenti Alanya’mızda muhteşem bir organizasyon daha gerçekleştireceğiz. 30. Alanya Triatlonu için bine yakın sporcunun yanısıra, Dünya Triatlon Federasyonu, Avrupa Triatlon Federasyonu ve Türkiye Triatlon Federasyonu yetkilileri, hakem, görevli ve sporcu yakınları ile birlikte 2000’ e yakın kişiyi Alanya’mızda ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız.” dedi.

YÜCEL: “TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Belediye Başkanı Yücel; “Alanya Belediyesi olarak tüm ekip arkadaşlarımızla organizasyonun en iyi şekilde gerçekleşmesi için hazırlıklarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” diyerek yarışlara verdiği değeri ön plana çıkarırken şu ifadeleri kullandı; “Şehrimizin ve ülkemizin tanıtımı için büyük katma değer sağlayacağını düşündüğüm 30. Alanya Triatlonu’nda sevgi, saygı, barış ve hoşgörünün kazandığı bir yarış olması temennisiyle, kazasız belasız tamamlanmasını diliyor, şimdiden tüm sporculara başarılar diliyorum.”