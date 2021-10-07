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Alanya Belediyespor, yeni sezona hazır

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Antalya'nın filedeki tek temsilcisi Alanya Belediyespor, Rest Property forma göğüs reklamı ile sahada olacak.

SPOR 07.10.2021, 10:55 Melike Temir
Alanya Belediyespor, yeni sezona hazır

Alanya Belediyespor voleybol erkek takımının resmi sponsoru Rest Property oldu. Rest Property Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tufan, Kulüp Başkanı Mehmet Erken ve sporcular önceki gün Atatürk Spor Salonu'nda forma tanıtımı yaptılar. Erken yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde kulübümüze her zaman destekte bulunan Nihat Tufan ve Rest Property ailesine çok teşekkür ederiz." dedi.

FİLE'DE İLK MAÇ İÇ SAHADA

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde 2021-2022 sezonu haftasonu oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.  Alanya Belediyespor'un A grubunda mücadele edeceği Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları 9 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Yeni sezona kendi sahasında Saint Joseph maçıyla başlayacak olan Alanya Belediyespor, ilk deplasman maçında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne konuk olacak. Kırmızı-beyazlılar, devrenin son maçını ise kendi sahasında Kütahya Belediyespor ile oynayacak. 

VOLEYBOL ERKEKLER 1. LİGİ A GRUBU 1. HAFTA

09 Ekim Cumartesi

Alanya Bld.    -    Saint Joseph
Ürgüpspor    -    İstanbul BBSK
Milas Bld.        -    Kütahya Bld.
Bigadiç Bld.    -    Jeopark Kula
Konya BŞB    -    Aydın BŞB
Hekimoğlu Bursa    -    Kocaeli Kağıt

Alanya Belediyespor'un 1. Devre Maçları:

1. hafta    Alanya Bld. - Saint Joseph
2. hafta    İstanbul BBSK - Alanya Bld.
3. hafta    Alanya Bld. - Milas Bld.    
4. hafta    Jeopark Kula - Alanya Bld.     
5. hafta    Alanya Bld. - Konya BŞB
6. hafta    Kocaeli Kağıt - Alanya Bld.
7. hafta    Alanya Bld. - Hekimoğlu Bursa
8. hafta    Aydın BŞB - Alanya Bld.
9. hafta    Alanya Bld. - Bigadiç Bld.
10. hafta    Kütahya Bld. - Alanya Bld.
11. hafta    Alanya Bld. - Ürgüp Bld.

#alanya belediyespor #Voleybol Erkekler 1. Ligi #Rest Property
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