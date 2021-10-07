Alanya Belediyespor, yeni sezona hazır

Alanya Belediyespor voleybol erkek takımının resmi sponsoru Rest Property oldu. Rest Property Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tufan, Kulüp Başkanı Mehmet Erken ve sporcular önceki gün Atatürk Spor Salonu'nda forma tanıtımı yaptılar. Erken yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde kulübümüze her zaman destekte bulunan Nihat Tufan ve Rest Property ailesine çok teşekkür ederiz." dedi.

FİLE'DE İLK MAÇ İÇ SAHADA

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde 2021-2022 sezonu haftasonu oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Alanya Belediyespor'un A grubunda mücadele edeceği Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları 9 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Yeni sezona kendi sahasında Saint Joseph maçıyla başlayacak olan Alanya Belediyespor, ilk deplasman maçında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne konuk olacak. Kırmızı-beyazlılar, devrenin son maçını ise kendi sahasında Kütahya Belediyespor ile oynayacak.

VOLEYBOL ERKEKLER 1. LİGİ A GRUBU 1. HAFTA

09 Ekim Cumartesi

Alanya Bld. - Saint Joseph

Ürgüpspor - İstanbul BBSK

Milas Bld. - Kütahya Bld.

Bigadiç Bld. - Jeopark Kula

Konya BŞB - Aydın BŞB

Hekimoğlu Bursa - Kocaeli Kağıt

Alanya Belediyespor'un 1. Devre Maçları:

1. hafta Alanya Bld. - Saint Joseph

2. hafta İstanbul BBSK - Alanya Bld.

3. hafta Alanya Bld. - Milas Bld.

4. hafta Jeopark Kula - Alanya Bld.

5. hafta Alanya Bld. - Konya BŞB

6. hafta Kocaeli Kağıt - Alanya Bld.

7. hafta Alanya Bld. - Hekimoğlu Bursa

8. hafta Aydın BŞB - Alanya Bld.

9. hafta Alanya Bld. - Bigadiç Bld.

10. hafta Kütahya Bld. - Alanya Bld.

11. hafta Alanya Bld. - Ürgüp Bld.