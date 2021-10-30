Alanya Belediyespor lider oldu

Lig'in dördüncü haftasını da yenilgisiz tamamlayan Akdeniz Temsilcimiz, Jeopark Kula Belediyesi'ni, 21-25, 13-25, 22-25'lik setlerle deplasmanda 3-0 alarak hedefinden şaşmadı ve liderlik koltuğuna oturdu. Bilindiği üzere Rest Property Alanya Belediyespor, Lig başladığından beri Saint Josef, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Milas Belediyesi'ni yenerek dördüncü haftayı da yenilgisiz tamamladı.

ERKEN: "ALANYA SİZİNLE GURUR DUYUYOR"

Rest Property Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, tüm oyuncu ve teknik heyeti tebrik ederek, "Kırmızı-Beyazlı Akdeniz Temsilcimiz koyduğumuz hedefe lig'in ilk dördüncü haftasında ulaştı. Bu sezon hedefimiz lider olmak. Tüm oyuncu ve ekibimi tebrik eder teşekkür ederim." dedi.