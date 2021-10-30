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Alanya Belediyespor lider oldu
Rest Property Alanya Belediyespor, Lig öncesi koyduğu hedefi dördüncü hafta yakaladı ve liderliğe yükseldi.
SPOR 30.10.2021, 22:31 YEDİ GÜN HABER-2-
Lig'in dördüncü haftasını da yenilgisiz tamamlayan Akdeniz Temsilcimiz, Jeopark Kula Belediyesi'ni, 21-25, 13-25, 22-25'lik setlerle deplasmanda 3-0 alarak hedefinden şaşmadı ve liderlik koltuğuna oturdu. Bilindiği üzere Rest Property Alanya Belediyespor, Lig başladığından beri Saint Josef, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Milas Belediyesi'ni yenerek dördüncü haftayı da yenilgisiz tamamladı.
ERKEN: "ALANYA SİZİNLE GURUR DUYUYOR"
Rest Property Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, tüm oyuncu ve teknik heyeti tebrik ederek, "Kırmızı-Beyazlı Akdeniz Temsilcimiz koyduğumuz hedefe lig'in ilk dördüncü haftasında ulaştı. Bu sezon hedefimiz lider olmak. Tüm oyuncu ve ekibimi tebrik eder teşekkür ederim." dedi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Beşiktaş
|11
|20
|4. Konyaspor
|11
|20
|5. Alanyaspor
|10
|20
|6. Fenerbahçe
|11
|19
|7. Karagümrük
|10
|18
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|11
|16
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Sivasspor
|11
|12
|12. Başakşehir
|10
|12
|13. Gaziantep FK
|10
|12
|14. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Kasımpaşa
|11
|9
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. Antalyaspor
|10
|9
|19. Göztepe
|10
|8
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Bandırmaspor
|11
|21
|5. Erzurumspor
|10
|19
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Boluspor
|10
|12
|10. Samsunspor
|10
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Tottenham
|10
|15
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|9
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Burnley
|10
|7
|18. Leeds United
|9
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|24
|2. Sevilla
|11
|24
|3. Real Sociedad
|11
|24
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|11
|10
|17. Granada
|10
|8
|18. Cádiz
|11
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|11
|3