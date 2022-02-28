Alanya Belediyespor Kaldığı Yerden Devam!

Rest Property Alanya Belediyespor, Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu 19. hafta maçında bugün Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Ligde ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Hekimoğlu Global Connect'ten alan kırmızı beyazlı ekip, Aydın engelini 3-0'la geçerek galibiyetlerine kaldığı yerden devam etti. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk setinde rakibine 25-22 üstünlük kuran Alanya Belediyespor, ikinci sette 25-18, üçüncü sette de 25-21'lik skorlarla galip gelerek maçı 3-0 kazandı. Puanını 49'a yükselten Alanya Belediyespor A Grubu'nda liderliğini sürdürürken, en yakın rakibi Hekimoğlu ise Bigadiç'e 3-1 kaybederek 46 puanda kaldı. Sahasında Milas'ı 3-0'la geçen İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 46 puana yükselerek averajla ikincilik koltuğuna oturdu.