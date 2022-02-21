Alanya Belediyespor'a Nazar Değdi 3-0

Rest Property Alanya Belediyespor, Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde dün deplasmanda Hekimoğlu Global Connect'e konuk oldu. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleye yenilgisiz olarak başlayan temsilcimiz, sahadan ummadığı bir skorla ayrıldı. Ligin zirvesinde yer alan RP Alanya Belediyespor, en yakın takipçisi olan Helimoğlu Global Connect'e deplasmanda 3-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Ev sahibi Hekimoğlu, ilk seti 25-17, ikinci seti 26-24, üçüncü seti de 25-15 kazanarak, Rest Property Alanya Belediyespor'a bu sezon ilk yenilgisini tattırdı. Alanya Belediyespor, mağlup olmasına rağmen 46 puanla liderliğini sürdürdü. Ev sahibi Hekimoğlu ise elde ettiği galibiyetle 46 puana yükselerek zirveye ortak oldu.