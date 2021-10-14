Akseki MYO öğrencileri doğa yürüyüşüne katıldı

ALKÜ Akseki MYO Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği, Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda (YHGS) doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi. Ormancılık ve Orman Ürünleri Programcılığı Bölümü öğrencileri yaklaşık yedi kilometre mesafe yürüdüler. Antalya İbradı Üzümdere Mahallesinde başlayan yürüyüş Akseki Handos Balık Çiftliği’nde sona erdi. ALKÜ Akseki MYO Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Öğr. Gör. Özgür Suna ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, Akseki Şefi Mestan Hısarkaya öncülüğünde öğrencilere bölge hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler yürüyüş sırasında fotoğraf çekerek Toros Dağları’nın doğal güzelliklerini kayıt altına aldılar. Diğer yandan öğrencilere kumanya ve su dağıtımı yapıldı.

Öğr. Gör. Özgür Suna etkinlikteki katkı ve özverisi için Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, Akseki Şefi Mestan Hısarkaya'ya ve kumanya desteği sağlayan Akseki Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

DAHA ÖNCE DE SARIHACILAR MAHALLESİNE GEZİ DÜZENLENDİ

Akseki MYO Mimari Restorasyon programı öğretim elemanları 1. ve 2. Sınıf öğrencilerine Akseki Sarıhacılar Mahallesine daha önce de teknik bir gezi düzenledi. Öğrencilere, tarihi yapılarda restorasyon uygulamaları ile ilgili yerinde inceleme çalışmaları kapsamında bilgi verildi.