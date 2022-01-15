Geçen hafta 2.Lig'in ilk maçını Saint Josef ile oynayıp deplasmanda rakibini 3-1 yenen Kırmızı- Beyazlı temsilcimiz namağlup ünvanını koruyarak yoluna devam ediyor.

En yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkararak 33 puanla Efeler Lig'ine kitlenen Akdenizin gururu Alanya Belediyespor, yarın İstanbul BBSK Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Saat 14.00'de oynayacağı maçtan galip çıkma konusunda iddialı.

"TAKIMIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"



Rest Property Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, Lig'in başından beri takımın gösterdiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını söyleyerek, "Lig'in başında koyduğumuz hedefe adım adım yaklaşıyoruz. En yakın rakibimizle puan farkını 5'e çıkardık. Yarın oynanacak İstanbul BBSK maçında takımımıza başarılar diliyorum." dedi.

Yarınki maça taraftarları da destek olmaya davet eden Kulüp Başkanı Erken, "Yarın Saat 14.00'de kimseye randevu vermeyin Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda buluşup takımımıza destek olalım." dedi.