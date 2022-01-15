Akdenizin Gururu
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig'inde mücadele edip, Lig'in ilk yarısını yenilgisiz kapatarak A ve B Grubu'nun yenilgisiz tek takımı olan Rest Property Alanya Belediyespor yarın kendi evinde İstanbul BBSK ile mücadele edecek.
Geçen hafta 2.Lig'in ilk maçını Saint Josef ile oynayıp deplasmanda rakibini 3-1 yenen Kırmızı- Beyazlı temsilcimiz namağlup ünvanını koruyarak yoluna devam ediyor.
En yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkararak 33 puanla Efeler Lig'ine kitlenen Akdenizin gururu Alanya Belediyespor, yarın İstanbul BBSK Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Saat 14.00'de oynayacağı maçtan galip çıkma konusunda iddialı.
"TAKIMIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"
Rest Property Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, Lig'in başından beri takımın gösterdiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını söyleyerek, "Lig'in başında koyduğumuz hedefe adım adım yaklaşıyoruz. En yakın rakibimizle puan farkını 5'e çıkardık. Yarın oynanacak İstanbul BBSK maçında takımımıza başarılar diliyorum." dedi.
Yarınki maça taraftarları da destek olmaya davet eden Kulüp Başkanı Erken, "Yarın Saat 14.00'de kimseye randevu vermeyin Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda buluşup takımımıza destek olalım." dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|50
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|21
|34
|5. Fenerbahçe
|21
|33
|6. Beşiktaş
|21
|32
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Gaziantep FK
|21
|31
|9. Sivasspor
|21
|30
|10. Karagümrük
|21
|30
|11. Alanyaspor
|20
|29
|12. Kayserispor
|21
|28
|13. Galatasaray
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|21
|23
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|11. Boluspor
|19
|24
|12. Tuzlaspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Menemen Belediyespor
|20
|23
|15. Keçiörengücü
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Chelsea
|22
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|20
|23
|15. Everton
|19
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11