Adana Demirspor - Alanyaspor Maçı Bugün

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği maçta 2-1 galip gelerek 3 maçlık 3 puan hasretini dindiren Aytemiz Alanyaspor, bugün zorlu Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Ligde 55 puanla 5. sırada bulunan Alanyaspor, Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik öneme sahip maçta sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Maçın hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, akşam GZP- Alanya Havalimanı'ndan havalanan özel uçakla Adana'ya giderek kampa girdi.

TEK EKSİK SERKAN KIRINTILI

Alanyaspor'da bu akşam 19.00'da başlayacak olan kritik maç öncesinde tek eksik, hafif sakatlığı devam eden Serkan Kırıntılı. Tedavisi tamamlanan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan golcü yıldız Diedhiou ise kafile ile birlikte Adana'ya gitti. Deneyimli golcünün, son haftalarına girilen Süper Lig'in kalan maçlarında forma giymesi bekleniyor. Ev sahibi Adana Demirspor ise Alanyaspor maçına tam kadro olarak hazırlandı. Ligin ilk yarısında rakibine sahasında mağlup olan Alanyaspor, Adana Demirspor'dan rövanşı almak istiyor.