7. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali başladı

Festivale, 21 farklı ülkeden katılan; 10 yaşından 80+ yaşına kadar 36 farklı kategoriden kadın ve erkek toplamda 620 sporcu mücadele ediyor. 5 gün sürecek olan yarışlarda sporcular her gün farklı parkurlarda yarışacak.

Yarın Cebelireis’in eşsiz doğasında ve Leartes Antik Kentinde yarışacak olan sporcular; Kızılalan, Damlataş Bölgesi, Alanya Kalesi, Kızılkule ve Tersane Parkurları’nda da yön bulmaya çalışacaklar. 06 Kasım saat 13.00 de tüm sporcular ve katılımcıların eşliğinde ödül töreni Kızılkule Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Yarışma programı şöyle;

02 Kasım 2021 Salı, 10:00-14:00 Cebelireis

03 Kasım 2021 Çarşamba, 10:00-14:00 - Kızılalan 19:00-21:00 Kleopatra Plajı

05 Kasım 2021 Cuma, 10:00-14:00 Kale/Ehmedek

06 Kasım 2021 Cumartesi, 10:00-13:00 Tophane Mah. 13:00 Ödül Töreni ve Kapanış

