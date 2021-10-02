30. Alanya Triathlonu nefes kesen yarışlara sahne oluyor

Yıldızlar Festivali Final yarışlarında kadınlarda galip 0:31:22 süre ile Lüksemburg’ dan katılan Mara Krombach oldu. İkinci 0:31:27 süre ile İtalya’ dan katılan Rachele Laschi ve üçüncü 0:31:28 süre ile Hollanda’ dan katılan Sonja De Koning oldu.

YILDIZLAR FESTİVALİ ERKEKLERDE KÜRSÜYE ÇIKAN ÜÇ İSİM

Yıldız Festivali Erkek finallerinde ise 0:27:29 süre ile İtalya’dan katılan Fiorenzo Angelini birinci, 0:27:31 süre ile Portekiz’den katılan João Nuno Batista ikinci ve 0:27:38 süre ile Rusya’dan katılan Mineev Roman üçüncü olarak kürsüye çıkmaya hak kazandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avrupa Triathlon Federasyonu Başkanı Dünya Triathlon Kurulu Avrupa Temsilcisi Renato Bertrandi ve Federasyonu Başkan Vekili Ali Baş verdi.

30. YILA ÖZEL NOSTALJİ TRIATHLON YARIŞLARI OLACAK

30. Alanya Triathlonu 3 Ekim Pazar günü saat 11.30 da 1991-2000 yılları arasında Alanya’da yarışmış sporcular yeniden yarışacak. 90’lı yıllarda Alanya da yarışmış olan Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya’nın da aralarında bulunduğu yarışa birçok sporcu katılacak. Yarın yarışlar saat 08.30 da yaş grupları yarışıyla kaldığı yerden devam edecek.