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Zavlak Ak Partiye Oy Vermeme Nedenini Açıkladı
Alanya Belediyesi’nin İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Hacı Mevlüt Zavlak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu durum neden AK Parti'ye oy vermeyeceğimizin gerekçesi” dedi.
SİYASET 25.08.2022, 16:08 Mihriye Özkan
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Zavlak, “Dünya tüketici enflasyonu sıralamasında bizi 4. sıraya yükselten Sayın Erdoğan'a, AK Parti’nin ekonomi kurmaylarına ve her koşulda körü körüne Sayın Erdoğan'a oy vermeye devam edecek olanlara bu tablo bir şey ifade etmez. Ama bizim açımızdan kaynakları çarçur edilerek "Tek Adam" rejimiyle ekonomisi iflas ettirilmiş güzel ülkemizde neden AK Parti'ye ve Sayın Erdoğan'a oy vermeyeceğimizin gerekçesidir. Bu ülke bundan çok ama çok daha iyilerine layık” ifadelerini kullandı.
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