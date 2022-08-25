banner12

banner44

banner18

Son Dakika

Zavlak Ak Partiye Oy Vermeme Nedenini Açıkladı

Alanya Belediyesi’nin İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Hacı Mevlüt Zavlak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu durum neden AK Parti'ye oy vermeyeceğimizin gerekçesi” dedi.

SİYASET 25.08.2022, 16:08 Mihriye Özkan
Zavlak Ak Partiye Oy Vermeme Nedenini Açıkladı

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Zavlak, “Dünya tüketici enflasyonu sıralamasında bizi 4. sıraya yükselten Sayın Erdoğan'a, AK Parti’nin ekonomi kurmaylarına ve her koşulda körü körüne Sayın Erdoğan'a oy vermeye devam edecek olanlara bu tablo bir şey ifade etmez. Ama bizim açımızdan kaynakları çarçur edilerek "Tek Adam" rejimiyle ekonomisi iflas ettirilmiş güzel ülkemizde neden AK Parti'ye ve Sayın Erdoğan'a oy vermeyeceğimizin gerekçesidir. Bu ülke bundan çok ama çok daha iyilerine layık” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner49
banner52
25
parçalı az bulutlu
banner46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 3 7
2. Başakşehir 3 7
3. Beşiktaş 3 7
4. Gaziantep FK 3 7
5. Antalyaspor 3 6
6. Adana Demirspor 3 6
7. Giresunspor 3 6
8. Galatasaray 3 6
9. Trabzonspor 3 6
10. Konyaspor 3 5
11. Alanyaspor 3 5
12. Kayserispor 3 3
13. Sivasspor 3 2
14. Ankaragücü 2 1
15. Ümraniye 3 1
16. Hatayspor 2 0
17. Karagümrük 2 0
18. İstanbulspor 3 0
19. Kasımpaşa 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 2 6
2. Samsunspor 2 4
3. Gençlerbirliği 2 4
4. Eyüpspor 2 4
5. Göztepe 2 4
6. Pendikspor 2 4
7. Bandırmaspor 1 3
8. Sakaryaspor 2 3
9. Boluspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Erzurumspor 2 2
12. Rizespor 2 2
13. Denizlispor 2 1
14. Altınordu 2 1
15. Keçiörengücü 2 1
16. Ö.K Yeni Malatya 2 1
17. Tuzlaspor 2 1
18. Manisa Futbol Kulübü 1 0
19. Altay 2 0
Takımlar O P
1. Arsenal 3 9
2. M.City 3 7
3. Leeds United 3 7
4. Tottenham 3 7
5. Brighton 3 7
6. Newcastle 3 5
7. Fulham 3 5
8. Brentford 3 4
9. Crystal Palace 3 4
10. Nottingham Forest 3 4
11. Southampton 3 4
12. Chelsea 3 4
13. Aston Villa 3 3
14. M. United 3 3
15. Bournemouth 3 3
16. Liverpool 3 2
17. Everton 3 1
18. Wolverhampton Wanderers 3 1
19. Leicester City 3 1
20. West Ham United 3 0
Takımlar O P
1. Villarreal 2 6
2. Real Madrid 2 6
3. Real Betis 2 6
4. Osasuna 2 6
5. Barcelona 2 4
6. Rayo Vallecano 2 4
7. Athletic Bilbao 2 4
8. Atletico Madrid 2 3
9. Girona 2 3
10. Valencia 2 3
11. Real Sociedad 2 3
12. Almeria 2 1
13. Sevilla 2 1
14. Mallorca 2 1
15. Espanyol 2 1
16. Celta Vigo 2 1
17. Elche 2 1
18. Real Valladolid 2 1
19. Cadiz 2 0
20. Getafe 2 0