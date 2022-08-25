Zavlak Ak Partiye Oy Vermeme Nedenini Açıkladı

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Zavlak, “Dünya tüketici enflasyonu sıralamasında bizi 4. sıraya yükselten Sayın Erdoğan'a, AK Parti’nin ekonomi kurmaylarına ve her koşulda körü körüne Sayın Erdoğan'a oy vermeye devam edecek olanlara bu tablo bir şey ifade etmez. Ama bizim açımızdan kaynakları çarçur edilerek "Tek Adam" rejimiyle ekonomisi iflas ettirilmiş güzel ülkemizde neden AK Parti'ye ve Sayın Erdoğan'a oy vermeyeceğimizin gerekçesidir. Bu ülke bundan çok ama çok daha iyilerine layık” ifadelerini kullandı.