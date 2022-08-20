Zafer Partisi’nden İstifa Eden Üyeden Şok İddialar!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından İlçe Başkanı Sibel Dulum ‘un görevden alınmasının ardından sular durulmuyor. İstifalar konusunda açıklama yapan İl Başkanı Yaşar Kökçe, Alanya İlçe Teşkilatı’nın istifalar nedeniyle salt çoğunluğun düşmesinden dolayı tüzük gereği ilçe başkanlığına yeni atama yapılması gerektiğini söylemişti. Yönetim kurulu üyesi Ali Dulum ise, aynı zamanda eşi olan Sibel Dulum ‘un Antalya İl Başkanlığı için başka bir adaya destek vereceğini açıkladığı için görevden alındığını ifade etmişti.

“PARTİNİN BÜYÜMESİNDEN RAHATSIZ OLDULAR”

Partiden istifa eden İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yıldırım da yaşananların ardından açıklama yaptı. Partiyi yönetmeye hazır kadroların mevcut olduğunu vurgulayan Yıldırım, yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Yıldırım’ın partiyi kongreye götürmekle görevlendirildiğini söyledi. Yıldırım, “15 Temmuz 2022 tarihinde Zafer Partisi ilçe yönetiminden 11 yönetim kurulu üyesi istifa etti. İstifa gerekçesi olarak mevcut Başkan Sibel Dulum ve İlçe Sekreteri İsmail Yıldırım’ın partinin büyümesinden rahatsız olması, partinin kendi kontrollerinde kalması isteği, partide disipline aykırı davranışlarda bulunan yönetim kurulu üyelerinin ihracı için yönetim kurulunu toplayıp karar almasına rağmen o kişilerle tekrar hareket etmesi. Yönetim kurulu toplantısındaki tartışma esnasında Dulum’un ‘Paramla rezil mi olacağım? Gerekirse tabelayı indiririm' sözleri üzerine toplantıda bulunan ve toplantıya katılamayan diğer arkadaşlarla 11 kişi istifa ettik. Fakat parti zarar görmesin diye sosyal medya ve sosyal çevremizde hiç kimseye bu konudan bahsetmedik. Bu istifa kararları Antalya il yönetimi ve genel merkez ile istişare edilip alınmış kararlar değil.

“İSTİFALAR İL VE GENEL MERKEZE İLETİLMEDİ”

Daha önce de 4 yönetim kurulu üyesinin ihraç ve istifalarıyla birlikte 25 kişi olan yönetim kurulu salt çoğunluğun altına düşmüş, fakat İlçe Sekreteri İsmail Yıldırım’ın istifaların bir kısmını yönetimin düşmemesi için il yönetimi ve genel merkeze iletmediği bilgisini aldık. Fiilen yönetim düşmüştür. Dulum ’un Genel Başkan Ümit Özdağ’a tekrar atama talebinde bulunduğunu fakat kendi oluşturduğu yönetimi bile 3 ay bir arada tutamaması sebebiyle genel başkan tarafından kabul edilmediğini düşünüyorum.

“ZAFER PARTİSİ’Nİ YÖNETMEYE HAZIR KADROLAR MEVCUT”

Mehmet Yıldırım, Dulum başkanlığındaki yönetimde yönetim kurulu üyesi olarak görev almış ve partiyi kongreye götürmekle görevlendirilmiştir. Zafer Partisi’ni yönetmeye hazır kadrolar mevcuttur. Partinin tabelasını Alanya’dan indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Genel başkanımızın yıpratılmasına şiddetle karşıyız. Biz Ümit Özdağ’a gönül verenler, Zafer Partisi’nin birer neferi olarak dün, bugün, yarın da partimizin gelişmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya ant içtik. Zafer yüce Türk milletinin olacak” diye konuştu.