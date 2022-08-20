Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanlığı Kongresi 28 Ağustos’ta

Hancı Gurme ’de düzenlenen basın toplantısına İlçe Başkanı Hasan Çapun, Medya Tanıtım Birim Başkanı Murat Güngör, ARGE Başkanı Akın Kavi, Teşkilatlanma Başkanı Hasan Lök, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özsoy ve basın mensupları katıldılar. 3 yıl önce Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanlığı görevine başladığını belirten Başkan Hasan Çapun, ‘28 Ağustos’ta ALTSO’da yapılacak olan 2.Olağan Kongremize tüm halkımız ve basın mensubu arkadaşlarımız davetlidir. Yeniden Refah Partisi olarak donanımlı kadrolarımızla Türkiye’yi yönetmeye hazırız. Alanya’mızda 60 mahallemizde yapılanmamız tamamlandı. Diğer mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Alanya siyasetine yeni yüzler kazandırmak hedeflerimiz arasında. Kongremizin Türkiye’ye, partimize ve Alanya’mıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim’ dedi.