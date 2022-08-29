Yeni Haftaya Pazar Esnafıyla Başladılar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Alanya Sabit Seyyar Pazarcılar Ve Manavcılar Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Gök ile Oba semt pazarında, pazar esnafı ile bir araya geldi. Geçtiğimiz aylarda seçimli genel kurulda Alanya Sabit Seyyar Pazarcılar Ve Manavcılar Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı olan Hüseyin Gök ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ile Oba semt pazarında, pazar esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Toklu burada alışverişte bulunan vatandaşlar ile de sohbet etme fırsatı buldu. Genç yaşlı her kesim tarafından Pazar yerinde ilgi ile karşılanan Toklu’ya ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’a sevgi seli oldu. Toklu, İlçe Başkanlığına seçildiği tarihten bu güne kadar Alanya’da sık sık gerçekleştirmiş olduğu ziyaretler ile esnafın ve halkın kalbinde taht kurmaya devam ediyor.

‘EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ’

Başkan Toklu ve Milletvekili Çokal’ın bugünkü ilk ziyaret durağı Oba semt pazarıydı. Başkan Toklu ve Milletvekili Çokal pazar esnafını, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Alanya Sabit Seyyar Pazarcılar Ve Manavcılar Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Gök ile ziyaret ederek taleplerini dinledi. Pazar tezgahlarını dolaşan ve tek tek esnafın elini sıkan Başkan Toklu göreve geldikleri günden bu yana esnafı bir an bile olsun yalnız bırakmadıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Pazar esnafı tarafından oldukça güler yüzle karşılanan Başkan Toklu “Antalya Milletvekilimiz Sn. Tuba Vural Çokal ve Oda Başkanımız Hüseyin Gök ile Pazar esnafımızın taleplerini ve isteklerini dinledik, taleplerin yerine gelebilmesi için el birliği ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

‘ YENİ HAFTAMIZA ESNAFIMIZLA BAŞLADIK’

Başkan Toklu, esnafın hiçbir konuda mağdur edilmemesi için titizlikle ve planlı bir çalışma yaptıklarını söyledi. Başkan Toklu, Oba semt pazarına yapılan ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Yeni haftamıza Oba Mahallesi’nde kurulan semt pazarında başladık. Antalya Milletvekilimiz Sn. Tuba Vural Çokal, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Alanya Sabit Seyyar Pazarcılar Ve Manavcılar Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Hüseyin Gök ile pazar esnafımıza hayırlı işler ve bol bereketli bir gün diledik. Milletvekilimiz Sn. Tuba Vural Çokal ve Pazarcılar Odası Başkanımız Hüseyin Gök ile Pazar esnafımızın tezgahlarını tek tek gezerek esnafımızın elini sıktık, kıymetli sohbetlerine ortak olduk. Pazar esnafımızın taleplerini yerinde dinleyip el birliğiyle olumlu sonuçlanması adına gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Her fikri, her talebi esnafımızla beraber değerlendiriyoruz. Bu zamana kadar esnafımızın yanında nasıl durduysak bundan sonrada o şekilde durmaya devam edeceğiz. Düzen, konfor ve kaliteli yaşamı hak eden Alanya’mız için ortak akılla çalışmalarımız devam edecektir. Alanya’mıza el birliğiyle, hep birlikte katkı sunuyoruz. Ziyaretlerimizde esnafımızın ve halkımızın destekleri ve samimi yaklaşımları bize daha da güç kazandırıyor. Rabbim tüm esnafımıza helal ve bol kazançlar versin. Bizleri güler yüzle, samimiyetle ve muhabbetle karşılayan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.