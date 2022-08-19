Ümit Özdağ ‘Antalya’yı Alanya Mı Dizayn Edecek’

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Sibel Dulum, bizzat Genel Başkan Ümit Özdağ tarafından görevden alındı. Ümit Özdağ'ın sarf ettiği " Antalya'yı Alanya mı dizayn edecek?" sözleri çok büyük tepki çekti.

Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama gündeme bomba gibi düştü.

İşte o açıklama

Değerli Basın Mensupları bildiğiniz üzere;

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Sibel Dulum 1 Nisan 2022 tarihinde Alanya'da Kongresini Yaparak Seçilmiş İlçe Başkanı olarak başarılı bir görev yapmaktadır.

Yeni kurulmuş bir Parti olmasına rağmen İyi çalışmalar yaparak Alanya'da Zafer Partisi'ne bir zemin hazırlamış ve varlığını Alanya'da ispatlamıştır.

12 Haziran 2022 tarihinde yapılan Antalya İl Kongresi listesini hazırlayan Kurucular Kurulu Üyesi Salih Ezer'in Disiplin kurulu Yedek üyeliğine tüzüğe aykırı olarak 1 kişi fazla yazması nedeni ile kongre iptal olmuş 21 Ağustos'ta (bu pazar) olağanüstü kongre kararı alınmıştı. Pazar günü yapılacak olan kongrede Alanya İlçe Sekreterimiz İsmail Yıldırım İl başkanlığına adaylığını ilan etmişti.

"ANTALYA'YI ALANYA MI DİZAYN EDECEK?"

Kongreye 3 gün kala (dün) seçimi açık ara farkla İsmail Yıldırım'ın kazanacağı anlaşılınca Genel Başkan Ümit Özdağ İlçe Başkanımız Sibel Dulum'u bizzat telefonla arayarak "Kongrede neden Alanya'dan aday çıkardınız Alanya Antalya'yı dizayn mı edecek? Ben tek adayla kongreye gidilmesini istiyorum. Adayım da mevcut il başkanı kurucular kurulu üyesi Yaşar Kökçe'dir. Amatör siyasi ruhunla bize yön mü vereceksin? Neden adayına (İsmail Yıldırım)a engel olmadın seni görevden alıyorum." demiştir.

Bugüne kadar Zafer Partisi'nde 36 ilde olağan kongre yapılmış çeşitli bahanelerle şu an 28'inde tekrar olağanüstü kongreler yapılmaktadır.

Tüm kongrelerde hata yapılmış. Parti büyük kongreyi yapamaz, seçime giremez hale getirilmiş, buna tepki olarak da Antalya'da en iyi çalışan ilçe ve ekip olarak Alanya'dan aday çıkartılarak ismail Yıldırım'ın il başkanlığına aday olması aynı zamanda Alanya'nın Antalya siyasetinde varlığı kararlaştırılmıştı.

Genel başkanın bizzat ilçe başkanımız Sibel Dulum'u sözlü olarak görevden alması tarafımızca demokrasiye darbe olarak görülmüştür. Başarılı bir kadının gücünden korkulmuş ve siyasi olarak önü Zafer Partisi içinde kesilmiştir.

Tarafımıza henüz yazılı olarak gelmediği ve tebliğ olmadığı için sadece Sibel Dulum'un mu görevden alındığı yoksa teşkilatın fesh mi olduğu netlik kazanmamıştır. Durum netleştiğinde bilgi verilecektir."