Türkdoğan İlçe Başkanlığı Görevinden Ayrıldı

İşte Türkdoğan’ın açıklaması; ‘’Kıymetli dava arkadaşlarım,Ayrılmaz bir parçası olmakla iftihar ettiğim Alanyalı hemşerilerim,6 yıl önce bugün Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ Beyefendinin tensip ve takdirleri ile atandığım, 17 Ağustos 2016 tarihinden beri sürdürmekte olduğum Alanya İlçe Başkanlığı görevimden, Genel Merkezimizle yaptığım istişare neticesinde ayrılma kararı almış bulunuyorum.

Uzun süren görevler, yenilenme ve tazelenme ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.

Mütevazi hayatımın çok önemli bir bölümünü MHP ve Ülkü Ocaklarında yönetici vasfıyla ve hizmet ederek geçirmiş bir Türk Milliyetçisi olarak; davamızın Anadolu’nun ve Türk Milleti’nin gökkubbesi olduğu inancıyla, yerimizi alacak arkadaşlarımızın zaferi aralayan yeni bir soluk olacağına, Alanya Kalemizin burçlarına yeniden üç hilalli sancağımızı dikeceğine inancım tamdır.

Bugüne kadar, Liderimizin doğrularında birleşmiş yüreklerimizle omuz omuza mücadele ettiğimiz tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Ben onlardan razıyım,

Allah da her birisinden razı olsun.

Günün koşullarına göre değil,

En zor koşullarda bile LİDER DEVLET BAHÇELİ diyebilen duruşumuzun, ülkücü vicdanlarda her zaman kabul göreceğine inanıyorum.

Dünümüz doğruydu,

Bugünümüz doğrudur,

Yarın da doğrulmaya devam edeceğiz.

Karanlıktan medet umanlara,

Liderimizin meşalesiyle aydınlattığımız gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz.’’