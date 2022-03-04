Toklu, ‘Girişimlerimiz Sonuç Buluyor’

DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, DSİ yetkilileri ve yüklenici firma yetkilileri dün Antalya’da bir araya gelerek Antalya’nın bazı ilçelerinde yapılacak yeni projelerin ön görüşmesini gerçekleştirip akabinde de projelerin imzalarını attılar. Geçtiğimiz aylarda AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun DSİ 13. Bölge Müdürlüğüne gerçekleştirmiş olduğu ziyarette belirttiği taleplerinde görüşmesi gerçekleşti ve imzalar atıldı.

Bölge halkının taleplerini bir bir sonuca bağladıklarını ifade eden Başkan Toklu, ‘‘Girişimlerimiz çok şükür sonuç verdi. Cikcilli Mahallemizde Gümüşdere ve Yankolları Taşkın Kontrol Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı işlerinin sözleşmelerinin imzaları atıldı. Önümüzde ki günlerde bu bölgemizde çalışmaların başlamasını hedefliyoruz ve mahallelerimizde oluşabilecek taşkınların önüne geçebilmek adına önlemlerimizi alıyoruz.

Böylesine önemli konularda bizlere her zaman desteklerini hissettiren başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, İl Başkanımız Sayın İbrahim ethem Taş'a ve bölge Milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. ’’ dedi.