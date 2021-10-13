Toklu'dan Karadağ'a yanıt
Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’ın ‘Alanya’ya kaç çivi çaktınız’ söylemine AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu’dan jet hızında yanıt geldi.
CHP Alanya İlçe Başkanı Çoşkun Karadağ, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu’ya göndermede bulundu. Başkan Toklu’dan ise jet hızında yanıt geldi. Başkan Toklu’nun cevabı ise şu şekilde oldu. ‘‘Sayın Karadağ bilmeli ve öğrenmelidir ki muhalefet etmek demek körü körüne başını kuma gömüp olan gerçekleri olmamış gibi kabul edip görmezden gelmek demek değildir.
Bakarlar görmezler, işitirler duymazlar, anlatırız anlamazlar. Alanya-Gazipaşa Havalimanından hiç uçmadınız mı? Yeni Hastanemize hiç gitmediniz mi? Adliye binamıza hiç girmediniz mi? 2 tane Üniversite kurduk hiç duymadınız mı? SGK binamızı hiç ziyaret etmediniz mi? Kapalı spor salonumuza ve kapalı yüzme havuzumuza hiç girmediniz mi? Tünellerimizden, köprülerimizden, yollarımızdan, yeni çevreyolumuzdan hiç geçmediniz mi? Huzurevi sakinlerini hiç mi ziyaret etmediniz? Alanya Hasta Bakımevi’ne hiç gitmediniz m? Biz görüyoruz, halkımızda görüyor… 3 yıldır sıfır icraatlı bir Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da hiçbir icraatını göremedik. Kırsaldan bir habersiniz halkın suyu yok, yolu yok... Biz hizmet ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Sadece eleştirmek için muhalefet olmaya çalışanlara tavsiyem; Bu konuda da enerjimizi boşa harcamayacağız. Biz enerjimizi halkımıza hizmet yolunda harcayacağız bunu böyle bilin.’’ dedi.
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