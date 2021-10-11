Toklu: ‘Alanya’nın bütçe ve ekipman sorunu yok’

Etkinlikte Alanya’nın ilerlemesi için önemli olan yatırım ve projeler hakkında bilgi verildi. Yapılan çalışmaları özetleyen Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, Alanya’daki sıkıntıların üretilen projeler ile çözüme kavuşacağını belirtti. Başkan Toklu, aynı zamanda tamamlanamayan projeler ve kamulaştırma gibi sorun yaşanan konular ile de bilgiler verdi.



‘YURT KAPASİTESİNİ 3 BİNE ÇIKARACAĞIZ’

Alanya’daki öğrencilerin konaklama sorunu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Toklu şunları söyledi: “Üniversitelerin de getirmiş olduğu birtakım problemler olabilir. Biz de öğrenci kardeşlerimizle, Rektör hocamız ve yetkililer ile birlikte bu sorunların çözümü için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Kestel yerleşkemizin içerisindeki öğrenci yurdumuzu da ocak veya şubat ayı içerisinde hayata geçirerek Alanya’daki öğrenci yurdu kapasitemizi 3 bine çıkaracağız. Bu sayede Alanya’daki en önemli sorunlardan birisi daha çözüme kavuşmuş olacak. Yeter mi, tabii ki yetmez. Gelişmekte olan üniversitemizin çatısı altında Cikcilli yerleşkesine bir bin kişilik daha yurt yaparak Alanya’daki öğrenci yurdu kapasitesini 4 binin üzerine çıkaracağız. Hep üniversitemizle ilgili Alanya gündemde oluyor ama üniversitemizin hem Akseki hem de Gazipaşa’da yüksek okulları ve birimleri var. Oradakikardeşlerimizin daha sağlıklı ve konforlu konaklama bilmeleri için zaten Gazipaşa’da da 500 kişilik bir yurdumuz mevcut.

‘EKİPMAN VE BÜTÇE SORUNUMUZ YOK’

Bildiğiniz üzere Çevreyolu projemiz var. sık sık gündeme geliyor. Çevreyolu Projemiz ile ilgili de geçtiğimiz aylarda Ulaştırma Bakanımızın da Alanya’ya gelmesiyle birlikte birtakım toplantılar yaptık. Her ne kadar yolun bir kısmını açılmış olsa da bizim asıl amacımız Oba’dan Kargıcak’a kadar yolun devamlılığını sağlamamız. Tabii bununla ilgili de bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle Alanya Belediyemizin tamamlaması gereken 18 ile ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra Kargıcak’a kadar olan kısımdaki çalışmalar tamamlanacak ve ilçedeki trafik sıkıntısıyla ilgili büyük bir sorun da çözülmüş olacak. Hazır sizler de buradayken bir konuya özellikle değinmek istiyorum. Alanya Çevreyolu ile ilgili herhangi bir bütçe ve ekipman sıkıntısı ya da hükümetten kaynaklı bir problem bulunmamaktadır.bütçemiz de ekipmanımız da var. Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlarımızın olaya hassasiyetle yaklaşması bizim için çok önemli. İmar sorununun çözülmesiyle birlikte çevre yolunun bahsedilen kısımları da trafiğe açılacak. Özellikle 2017 ve 2020 yıllarında açılan etaplarla trafik bir nebze de olsa rahatladı. Ama bizim asıl amacımız Kargıcak Kavşağına kadar yolu tamamlamak.

‘ALKÜ’NÜN YÜKÜ HAFİFLETİLECEK’

Sağlık alanındaki çalışmalarımız da devam ediyor. Biliyorsunuz yıllardır hayalimiz olan Payallar Devlet Hastanesinin ihale kısmı tamamlandı. Müteahhit firma oradaki çalışmalarına başladı. İnşallah 2023 yılına kadar 200 yataklı Payallar Devlet Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yükü bir nebze de olsa hafifletilecek.

‘ONKOLOJİ MERKEZİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR’

Tabii ilçemizin bir sağlık merkezi olma yolundaki ilerleyişleri birtakım problemler getiriyor. 2018 yılından bu yana uğraştığımız bir Onkoloji Merkezi kurma hayalimiz vardı. Milletvekillerimizin ve Dışişleri Bakanımızın da bu noktada baştan beri takiplerini yaptıkları ve hayalleri olan bir proje. İnşallah eğitim Araştırma Hastanesi’nin karşısındaki bu geniş alan Onkoloji Merkezinin tahsisi için İmar Planı’ndaki değişikliklerin takibini yapıyoruz. Bildiğiniz üzere Onkoloji Merkezi ile ilgili Alanya’daki ruhsatlar alındı. Kemoterapi tedavileri başladı. Ama fiziki olarak da tüm bölgeye hizmet verecek merkezimizin çalışmaları devam ediyor.

‘ALANYA’DA SU SIKINTISI KALMAYACAK’

Tüm dünyada etkisini gösteren bir kuraklık ne yazık ki bölgemiz için de söz konusu. İklim değişikliği söz konusu. Gözlemlerimize göre önümüzdeki 10 yıl boyunca en büyük tehlikelerden birisi de bu iklim değişikliğine bağlı kuraklık. Tabii bu bir bahane değil. Önlemlerin alınması gerekiyor. Son 5 yıldır özellikle Akdeniz Bölgesi’nde sulama ile ilgili birtakım bilinçsiz kullanımlardan kaynaklı sorunlar da yaşıyoruz. Yeniköy Barajı Dim Barajı ile ilgili oluşturulacak yeni göletler bizim çözüm alternatifimiz. Dim sulaması ile ilgili önemli ölçüde yol katettik. Çalışmalarla ilgili bir nebze de olsa yavaş gitmesinin en büyük etkeni kamulaştırma ile ilgil vatandaşlarımızla yaşanan sorunlar. 3-4 yıl içerisinde bu planlanan çalışmaların tamamlanması ile Alanya’da su sıkıntısı kalmayacak.



‘KONYA YOLU KAMULAŞTIRMAYA TAKILDI’

Kamulaştırma ile ilgili sorun yaşadığımız bir proje daha var. Konya’ya bağlanan Kuş Yuvası Tünellerinden geçen Alanya- Konya Karayolu. Burada da şu an 3 tünelimiz açık durumda. 3 tünelimiz de kamulaştırma nedeniyle açılamadı. Bu konuyla ilgili de geçtiğimiz hafta bir toplantı yaptık. Önümüzdeki hafta Kaymakam Bey ile birlikte giderek oradaki vatandaşlarla bir araya geleceğiz. Kamulaştırma sıkıntısı da biter bitmez açmış bulunduğumuz ama elektromekanik sistemini çözemediğimiz kısmın da çözümünü sağlayacağız.”