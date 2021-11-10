Toklu, ‘3 yıldır bir arpa boyu yol alamadılar’

Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu Başkanlığında, İl Başkan Yardımcısı, İlçe Koordinatörü Ömer Akbaş'ın katılımı ile ilçe teşkilatında gerçekleştirdi. Toklu toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve gündeme dair bir takım açıklamalarda bulundu. Teşkilat olarak sürekli sahada olduklarını söyleyen Başkan Toklu, "Gerek merkezde gerek kırsalda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama üzülerek görüyoruz ki saha çalışmalarından Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'da bir arpa boyu yol alamadıklarını ve çalışmalarda yetersiz kalındığını görüyoruz.

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın yol ve içme suyu ile ilgi sıkıntıları, merkez mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızında su ve diğer hizmetlerden faydalanamadığını görüyoruz.

Buradan yetkililere sesleniyoruz! Özellikle 3 yıldır beceriksiz bir yönetim sergileyen Büyükşehir Belediyesinin Alanya'da 2024'e kadar hiç değilse AK Parti döneminden kalan yatırımların bitirilmesi noktasında gayret göstermelerini rica ediyoruz. Her zaman çıkıp klasik söylemlere devam ediyorlar. 3 yıllık sürede Alanya'ya yapılan hiçbir yatırım göremedik ve vatandaşlarımızın bu durum karşısında ciddi serzenişleri ile karşılaşıyoruz. Önümüzdeki hafta AK Parti İlçe Teşkilatı olarak mahallelerimizde; Muhtarlarımızla, Mahalle temsilcilerimizle ve esnaflarımızı buluşmaya devam edeceğiz. Amacımız Alanya'ya en iyi yatırımları getirmek ve bu yatırımların takipçisi olmaktır. Vatandaşlarımızı dinleyerek sorunları ortak akılla çözmek için, Alanya için, vatandaşlarımızın sıkıntılarını sona erdirmek için çalışıyoruz." dedi.