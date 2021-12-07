Telli Meclis Gündeminde

Alanya Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı bugün yapıldı. Grup sözcülerinin konuşmalarıyla sakin başlayan toplantının dilek ve temenniler bölümünde CHP'li Erkan Demirci ve Nazmi Zavlak ile İYİ Partili Fikret Arık'ın soruları Başkan Yücel'e zor anlar yaşattı. CHP'li Nazmi Zavlak, Alanya'nın Uğrak Mahallesi'nde turistik tesis inşa edilmesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Yücel'in, 'Kasım ayında yıkacağız' sözüne rağmen tesisin yıkılmadığını vurgulayan Zavlak, "2012 yılında İl Özel İdaresi tarafından ruhsat veilmiş. Bu ruhsatın 5 yılda yenilenmesi gerekiyordu ama yenileme de yapılmadığı için ruhsat geçersiz sayılır. Bu alana turistik tesis yapılıyor. Burada Alanya Belediyesi çifte standart uygulama yapıyor. Belediyenin de Uğrak'ta tesise ilişkin doğru dürüst işlem yapmadığını görüyoruz" dedi.

Başkan Yücel, "Söz konusu bölge için İmar Barışı'ndan yararlanılmış" derken, Zavlak ise o belgenin de iptal edildiğini söyledi.

TAMER TELLİ NEREDE

CHP'li Zavlak, Baki Tamer Telli'nin usülsüz olarak başkan yardımcısı atandığına dönük İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu olduğunu iddia ederek, "Halen bu şahıs görevde mi, yoksa görevden alındı mı?" diye sordu. Yücel ise Baki Tamer Telli'nin başkan yardımcılığı görevinde olmadığını söyledi. Tamer Telli'nin şu anda memur olarak görevine devam ettiği ancak hangi birim yada müdürlükte görev yaptığı bilinmiyor