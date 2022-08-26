Sünbül İstifa Ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın görevinden istifa etmesi, İlçe Yönetim Kurulu'nun da fesh edilmesi sonrası İlçe Başkanlığı'na atanacak isim dün belirlendi. Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun'un talebi, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin de onayıyla Alanya İlçe Başkanlığı görevine Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sünbül atandı. Sünbül'ün İlçe Başkanı olarak atanması parti tabanında memnuniyetle karşılandı. MHP İlçe Başkanı olarak dün atanan ve İlçe Yönetim Kurulu'nu oluşturmaya başlayan Sünbül'ün önümüzdeki hafta görevine resmen başlayacağı bildirildi. Sünbül'ün İlçe Başkanı olması nedeniyle 2019 yılından buyana başarıyla yürüttüğü Belediye Meclis Üyeliği görevinden istifa edeceği de öğrenildi. Sünbül'den boşalacak Belediye Meclis Üyeliği görevine ise Merve Baysal'ın geleceği de ifade edildi.