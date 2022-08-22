O İsim İyi Parti’ye Katıldı !

CHP'den iki dönemdir İbradı Belediye Başkanı olarak seçilen Serkan Küçükkuru, geçen ocak ayında CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçti. Yeni kurulan partinin ilk belediye başkanı olan Küçükkuru, geçen hafta Memleket Partisi'nden de istifa etti. Yapılan görüşmeler sonucunda Küçükkuru, İYİ Parti'ye katılma kararı aldı. Ankara'ya giden Küçükkuru'ya parti rozetini, Genel Başkan Meral Akşener taktı. Böylelikle İYİ Parti'nin Antalya'daki belediye sayısı Elmalı ve Demre'yle birlikte 3'e çıktı.