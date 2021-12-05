MHP Antalya’da Toplanıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları ile başlatılan ‘Adım Adım 2023, İl İl Anadolu’ temalı program 4-5 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri Antalya’da gerçekleştirilecek. Program hakkında bilgiler veren MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Türkiye genelinde vatandaş, esnaf ve toplumun her kesiminin dertlerini dinleyip vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini ve bu kapsamda Antalya’da yapılacak programda da sorunların, çözüm önerilerinin rapor haline getirilip Genel Başkan Bahçeli’ye sunulacağını söyledi. Türkdoğan, programa Alanya’daki oda, dernek gibi STK’lar; tarım, turizm ve ticaret sektörünün paydaşlarını da davet ettiklerini belirtti.

İŞTE PROGRAMA KATILACAK İSİMLER

MHP Antalya İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamayla ise programa katılacak isimler belli oldu. Hafta sonu Anntalya’da düzenlenecek ‘Adım Adım 2023, İl İl Anadolu’ temalı programa katılacak isimler şöyle:

MYK Üyesi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MYK Üyesi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MYK Üyesi Ahmet Selim Yurdakul, MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, MYK Üyesi Mustafa Aksoy, MYK Üyesi İlknur Fidan, MYK Üyesi Akif Çapraz ve MDK Üyesi Cemil Yavuz Aksu