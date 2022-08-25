MHP Alanya Yönetimi Feshedildi

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın istifasının ardından MHP Alanya İlçe Yönetim Kurulu da feshedildi. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan MHP 23. Dönem Antalya Milletvekili ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Hüseyin Yıldız, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın istifasının ardından alınan bu fesih kararının siyasette normal olduğunu söyledi.

Yıldız, "Bu fesih kararı, partimizin yeni Alanya ilçe yönetiminin belirlenmesi için alınmıştır. Siyasi partilerde bu duruma 'Aç kapa' denir. Bu kararın alınmasının nedeni Türkdoğan'ın istifasıdır. Fesih kararı öncesi yönetimde yer alan arkadaşlarımız, yeni yönetimde de görev alabilirler.

Uzun yıllar partimize Alanya İlçe Başkanı olarak hizmet veren Sayın Mustafa Türkdoğan'a emekleri için teşekkür ederiz. Şimdiden yeni ilçe başkanımıza da başarılar dileriz. Bu bir bayrak yarışı. Önceki yönetimimize olduğu gibi yeni yönetimimize de destek vereceğiz. Partimizi özlenen yere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar partimize emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.