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MHP Alanya İlçe Başkanlığına Sürpriz İsim
Mustafa Türkdoğan’ ın istifasının ardından boş kalan MHP Alanya ilçe Başkanlığına tanıdık bir isim atandı.
SİYASET 25.08.2022, 23:16 25.08.2022, 23:44 Mihriye Özkan
Mustafa Türkdoğan’ın istifası ve MHP ilçe yönetiminin de feshedilmesinin ardından yeni MHP Alanya ilçe başkanı Mustafa Sünbül oldu. Alanya Belediye Meclis Üyeliği devam eden Sünbül’e görevin yarın tebliğ edileceği söyleniyor.
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