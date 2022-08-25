MHP Alanya İlçe Başkanlığına Sürpriz İsim

Mustafa Türkdoğan’ın istifası ve MHP ilçe yönetiminin de feshedilmesinin ardından yeni MHP Alanya ilçe başkanı Mustafa Sünbül oldu. Alanya Belediye Meclis Üyeliği devam eden Sünbül’e görevin yarın tebliğ edileceği söyleniyor.