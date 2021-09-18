‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ tam gaz devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun ve Yönetimi ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ etkinliklerine devam ediyor. Etkinlik bu kez Güllerpınarı Mahallesi’ndeki gençler için yapıldı.

Gençler etkinliğe büyük bir ilgi gösterdiler. Başkan Yeniacun ve yönetim kurulu üyeleri gençlerle gündeme ve siyasete dair sohbet ettiler ve fikir alışverişinde bulundular. Etkinlik Alanya’daki diğer mahallerde önümüzdeki günlerde devam edecek.