‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ tam gaz devam ediyor
AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlediği ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ etkinliği Güllerpınarı Mahallesi’nde düzenlendi.
SİYASET 18.09.2021, 12:41 YEDİ GÜN HABER
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun ve Yönetimi ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ etkinliklerine devam ediyor. Etkinlik bu kez Güllerpınarı Mahallesi’ndeki gençler için yapıldı.
Gençler etkinliğe büyük bir ilgi gösterdiler. Başkan Yeniacun ve yönetim kurulu üyeleri gençlerle gündeme ve siyasete dair sohbet ettiler ve fikir alışverişinde bulundular. Etkinlik Alanya’daki diğer mahallerde önümüzdeki günlerde devam edecek.
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