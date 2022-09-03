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İşte Sünbül'ün Muhtemel Listesi!
Önümüzdeki hafta MHP Alanya İlçe Başkanlığına atanacak olan Alanya’nın sevilen siyasetçisi Mustafa Sünbül’ün muhtemel listesi kulislerde konuşulmaya başladı.
SİYASET 03.09.2022, 11:46 Mihriye Özkan
Sünbül’ün yeni listesinde eski Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit’in de yer aldığı belirtildi. Yiğit’in listede olması ise her kesimden olumlu not aldı. İşte Sünbül’ün Muhtemel Listesi: Adem Tunç, Avni Erdoğan, Adem Çalış, Hasan Yiğit, Hasan Cantürk, Fatih Arıkan, Önder Görgülü, Ümit Erdem, Şahin Ev, Aytekin Demir, Çağdaş Caymaz, Vedat Uygur, Ali Atalayoğlu, Arzu Çetin ve Kamil Çiçek.
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