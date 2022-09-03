Sünbül’ün yeni listesinde eski Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit’in de yer aldığı belirtildi. Yiğit’in listede olması ise her kesimden olumlu not aldı. İşte Sünbül’ün Muhtemel Listesi: Adem Tunç, Avni Erdoğan, Adem Çalış, Hasan Yiğit, Hasan Cantürk, Fatih Arıkan, Önder Görgülü, Ümit Erdem, Şahin Ev, Aytekin Demir, Çağdaş Caymaz, Vedat Uygur, Ali Atalayoğlu, Arzu Çetin ve Kamil Çiçek.