Hem sorunlar dinleniyor hem de yeni üye kaydı yapılıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Gençlik Kolları çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Alanya’daki gençlerle bire bir iletişim kurmak için kolları sıvayan AK gençlik üyeleri, kurdukları stantlarda gençlerle buluşuyorlar.



Bugün de Cumartesi Pazarı’nda kurulan stantta hem yeni üye kayıtları yapıldı hem de vatandaşların istek ve önerileri dinlendi. Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu AK Gençlik stantlarına ilginin yoğun olması dikkat çekti.