Hem sorunlar dinleniyor hem de yeni üye kaydı yapılıyor
AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Yönetimi, kurdukları stantlarla hem vatandaşların sorunlarını dinliyorlar, hem de yeni üye kaydı yapıyorlar.
SİYASET 18.09.2021, 15:12 YEDİ GÜN HABER
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Gençlik Kolları çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Alanya’daki gençlerle bire bir iletişim kurmak için kolları sıvayan AK gençlik üyeleri, kurdukları stantlarda gençlerle buluşuyorlar.
Bugün de Cumartesi Pazarı’nda kurulan stantta hem yeni üye kayıtları yapıldı hem de vatandaşların istek ve önerileri dinlendi. Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu AK Gençlik stantlarına ilginin yoğun olması dikkat çekti.
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