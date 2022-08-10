Eski Bakan Eroğlu Alanya’da

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Antalya'ya geldi. Antalya'da gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerin ardından AK Parti Alanya İlçe Teşkilatını ziyaret etmek üzere Alanya'ya geldi. Eski Bakan Eroğlu'nu AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Yönetimi karşıladı. Bakan Eroğlu burada İlçe Teşkilatının haftalık olağan Yönetim Kurulu toplantısına katılarak Başkan Toklu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. İlçe Başkanı Toklu, "Önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu'nun teşrifleri ile haftalık olan Yönetim Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik.

2023 hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirmiş olduğumuz teşkilat çalışmalarımızın istişaresini Sn. Bakanımız ile gerçekleştirdik.

Sn. Bakanımız Veysel Eroğlu'na Teşkilatımıza yapmış olduğu nazik ziyaretinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.